СБУ порушила кримінальне провадження проти режисерки "Росіян на війні" Трофімової

Анастасія Трофімова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження проти режисерки пропагандистського фільму "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин і опублікував відповідь прокуратури на свій запит.

Згідно з ним, у жовтні СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Юрчишин зазначив, що Трофімова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, знімала та випустила фільм, у якому російських окупантів подають із людським обличчям. Трофімова проживає в Канаді й зняла стрічку за кошти платників податків цієї країни.

"Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорив загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової", – наголосив Юрчишин.

Фото: Telegram-канал Ярослава Юрчишина