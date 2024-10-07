СБУ возбудила уголовное производство против режиссера "Русских на войне" Трофимовой

Анастасия Трофимова (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин и опубликовал ответ прокуратуры на свой запрос.

Согласно ему, в октябре СБУ начала досудебное расследование по уголовному производству по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Юрчишин отметил, что Трофимова вместе с российскими войсками незаконно пересекала государственную границу Украины, снимала и выпустила фильм, в котором российских оккупантов подают с человеческим лицом. Трофимова проживает в Канаде и сняла фильм за средства налогоплательщиков этой страны.

"На прошлой неделе парламентский комитет Канады по вопросам нацбезопасности признал, что государство не может финансировать такие фильмы, а также обсудил угрозы, которые несет российская дезинформация. Благодарен за реакцию, но хочется достичь более жесткого наказания за нарушение украинского закона. И именно Украина должна первой возбудить дело Трофимовой", – подчеркнул Юрчишин.

Фото: Telegram-канал Ярослава Юрчишина