Посол Британии сходила за молоком в Киеве: в магазине ее узнали – рассказ

Британский посол Мелинда Симмонс, которая вернулась в Киев после отражения российского наступления на столицу, рассказала о походе за покупками в магазин, где ее узнали и поблагодарили Великобританию за помощь Украине. Сообщение об этом выложено в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дипломат написала, как "выскочила за молоком и пошла заплатить за него", и пока она стояла в очереди, ее внезапно "сильно обнял мужчина на кассе".

"Спасибо за все, что Великобритания сделала", сказал он. Я сказала, "спасибо за все, что Украина делает". Очередь позади [расчувствовалась и] вытирала глаза. Покупка молока уже никогда не будет прежней", – написала Симмонс.

Читайте также: Набережную в Василькове назовут в честь Бориса Джонсона

Сегодня, 10 мая, она показала наклеенный на стену здания в Киеве плакат с украинскими танкистами и надписью "Герої не вмирають".

"Момент натхнення, повз який я регулярно проходжу по дорозі в офіс", – прокомментировала она на украинском языке.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.