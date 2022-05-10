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Посол Британии сходила за молоком в Киеве: в магазине ее узнали – рассказ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 09:49
Посол Британии сходила за молоком в Киеве: в магазине ее узнали – рассказ - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео 1+1)

Британский посол Мелинда Симмонс, которая вернулась в Киев после отражения российского наступления на столицу, рассказала о походе за покупками в магазин, где ее узнали и поблагодарили Великобританию за помощь Украине. Сообщение об этом выложено в Twitter.

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Дипломат написала, как "выскочила за молоком и пошла заплатить за него", и пока она стояла в очереди, ее внезапно "сильно обнял мужчина на кассе".

"Спасибо за все, что Великобритания сделала", сказал он. Я сказала, "спасибо за все, что Украина делает". Очередь позади [расчувствовалась и] вытирала глаза. Покупка молока уже никогда не будет прежней", – написала Симмонс.

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Сегодня, 10 мая, она показала наклеенный на стену здания в Киеве плакат с украинскими танкистами и надписью "Герої не вмирають".

"Момент натхнення, повз який я регулярно проходжу по дорозі в офіс", – прокомментировала она на украинском языке.

Посол Британии сходила за молоком в Киеве: в магазине ее узнали – рассказ
Евгений Пилипенко
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