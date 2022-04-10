Джонсон добрался до Киева на "фантастическом поезде Укрзалізниці" – видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добрался до Киева на поезде Укрзализныци. Видео с его обращением из спецвагона опубликовали на Facebook-странице УЗ.

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"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете", – сказал Джонсон.

Британский премьер отметил, что железнодорожников называют "железными людьми". По его словам, это отображает не только род их деятельности, но и их дух, настоящий украинский дух, который украинцы показывают в сопротивлении агрессии России.

"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслям с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" – добавил он.

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Вчера Джонсон без предварительных анонсов приехал в Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру столицы.

Джонсон заявил в Киеве, что Британия и партнеры будут поставлять Украине ноу-хау технологии и разведданные.

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Марк Сировой

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