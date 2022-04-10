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Джонсон добрался до Киева на "фантастическом поезде Укрзалізниці" – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 09:58
Джонсон добрался до Киева на
Борис Джонсон (фото - пресс-служба Офиса президента)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добрался до Киева на поезде Укрзализныци. Видео с его обращением из спецвагона опубликовали на Facebook-странице УЗ.

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"Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете", – сказал Джонсон.

Британский премьер отметил, что железнодорожников называют "железными людьми". По его словам, это отображает не только род их деятельности, но и их дух, настоящий украинский дух, который украинцы показывают в сопротивлении агрессии России.

"Я глубоко сочувствую вашим потерям и мыслям с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" – добавил он.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский укрзалізниця киев Борис Джонсон
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