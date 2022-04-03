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Джонсон: Я сделаю все, чтобы заморить голодом военную машину Путина

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 22:37
Джонсон: Я сделаю все, чтобы заморить голодом военную машину Путина - Фото
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

После преступлений армии РФ под Киевом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все, чтобы заморить голодом военную машину российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

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Он заявил, что подлые нападения российских военных на мирных жителей в Ирпене и Буче доказывают – Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Джонсон добавил, что никакие кремлевские отрицания или дезинформация не смогут скрыть правды: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решительность Украины никогда не была так сильна.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", – написал Джонсон.

Он отметил, что Британия – в авангарде поддержки Международного уголовного суда, который расследует зверства РФ в Украине. По его словам, также вице-премьер Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и разворачивание специалистов-следователей.

"Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие", – подытожил Джонсон.

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Марк Сировой
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