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Джонсон украинизировался в Инстаграм, там премьер-министр Великобритании – borisjohnsonuk

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 00:46
Джонсон украинизировался в Инстаграм, там премьер-министр Великобритании – borisjohnsonuk - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В социальной сети Instagram адрес премьер-министра Великобритании записан как borisjohnsonuk.

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В Инстаграме фамилия Бориса Джонсона в адресной строке украинизирована – borisjohnsonuk, Борис Джонсонюк.

Джонсон украинизировался в Инстаграм, там премьер-министр Великобритании – borisjohnsonuk
  • 9 апреля Джонсон посетил Киев. Он встретился с президентом Владимиро Зеленским.
  • По итогам встречи, Джонсон заявил о новой военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.

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Наталия Медведева
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Борис Джонсон
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