Джонсон украинизировался в Инстаграм, там премьер-министр Великобритании – borisjohnsonuk
10.04.2022, 00:46
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
В социальной сети Instagram адрес премьер-министра Великобритании записан как borisjohnsonuk.
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В Инстаграме фамилия Бориса Джонсона в адресной строке украинизирована – borisjohnsonuk, Борис Джонсонюк.
- 9 апреля Джонсон посетил Киев. Он встретился с президентом Владимиро Зеленским.
- По итогам встречи, Джонсон заявил о новой военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
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