Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 13:47

Предпринимателю сообщили о подозрении: вырубил 1 800 деревьев

Предпринимателю сообщили о подозрении: вырубил 1 800 деревьев - Фото
Прокуратура Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В прокуратуре Киева отметили, что сумма материального ущерба составила почти 3,6 млн грн

Реклама
Реклама

Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который незаконно вырубил почти две тысячи деревьев на территории заповедника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Речь идет о вырубке более 1 800 неповрежденных деревьев на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Реклама

Установлено, что между заповедником и обществом был заключен договор на вырубку зеленых насаждений, потерявших способность выполнять свои полезные, защитные, санитарно-гигиенические, эстетические функции, поскольку они являются аварийно-опасными.

"В ходе выполнения указанных работ представитель фирмы-подрядчика организовал самовольную вырубку деревьев, чем причинил материальный ущерб в размере почти 3,6 млн грн", - отметили в пресс-службе.

По результатам расследования его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 246 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения.

Должностному заповедника "Быковнянские могилы", который не проконтролировал действия подрядчика и допустил незаконную порубку деревьев, объявлено подозрение по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Обвинительный акт в отношении чиновника уже направлен в суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве, на склонах Старокиевской горы возле Исторического музея неизвестные незаконно вырубили 163 дерева.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, прокуратура киева, прокуратура, заповедник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 