Предпринимателю сообщили о подозрении: вырубил 1 800 деревьев

Прокуратура Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который незаконно вырубил почти две тысячи деревьев на территории заповедника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Речь идет о вырубке более 1 800 неповрежденных деревьев на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

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Установлено, что между заповедником и обществом был заключен договор на вырубку зеленых насаждений, потерявших способность выполнять свои полезные, защитные, санитарно-гигиенические, эстетические функции, поскольку они являются аварийно-опасными.

"В ходе выполнения указанных работ представитель фирмы-подрядчика организовал самовольную вырубку деревьев, чем причинил материальный ущерб в размере почти 3,6 млн грн", - отметили в пресс-службе.

По результатам расследования его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 246 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения.

Должностному заповедника "Быковнянские могилы", который не проконтролировал действия подрядчика и допустил незаконную порубку деревьев, объявлено подозрение по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Обвинительный акт в отношении чиновника уже направлен в суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве, на склонах Старокиевской горы возле Исторического музея неизвестные незаконно вырубили 163 дерева.