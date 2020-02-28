Профилактика гриппа и коронавируса: в Киеве дезинфицируют транспорт - фото

Фото: Киевпастранс

В Киеве дезинфицируют общественный транспорт с целью профилактики коронавируса. Об этом сообщил Киевпастранс в Facebook.

По данным предприятия, влажная уборка салонов моющими средствами проводится ежедневно перед выездом на маршрут, а снаружи - раз в неделю, либо в зависимости от уровня загрязнения. Кроме того, дополнительно дезинфицирующими средствами обрабатываются поручни салонов, дверей, подоконники, ручки пассажирских сидений и пол.

Фото: Киевпастранс

Врачи также проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.

Сегодня заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил , что 10 марта в украинских лабораториях появятся быстрые тесты на выявление коронавируса COVID-19.

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