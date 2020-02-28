В Минздраве сообщили, когда привезут тесты для выявления коронавируса дома

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

10 марта в украинских лабораториях появятся быстрые тесты на выявление коронавируса COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться за пределами лаборатории, непосредственно в кровати больного (дома, - ред.)", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что за 15-20 минут можно будет получить результат.

По словам Ляшко, быстрые тесты все равно потребуют повторного исследования в лаборатории, но они помогут определить дальнейшую тактику поведения с больным.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

27 февраля сообщалось, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.

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