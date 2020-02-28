В Минздраве сообщили, когда привезут тесты для выявления коронавируса дома

10 марта в украинских лабораториях появятся быстрые тесты на выявление коронавируса COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться за пределами лаборатории, непосредственно в кровати больного (дома, - ред.)", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что за 15-20 минут можно будет получить результат.
По словам Ляшко, быстрые тесты все равно потребуют повторного исследования в лаборатории, но они помогут определить дальнейшую тактику поведения с больным.
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