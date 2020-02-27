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Коронавирус. В Минздраве объяснили, какие Украина использует тест-системы

Коронавирус. В Минздраве объяснили, какие Украина использует тест-системы - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.02.2020, 14:04

По данным Минздрава, есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы

Украина использует зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя информацию о том, что Украина для выявления коронавируса использует непроверенные российские тест-системы.

"Мы используем зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. У нас есть тест-системы, закупленные непосредственно Центром общественного здоровья, переданные ВОЗ, которые позволяют нам сейчас охватить около 3000 человек", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно "в нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы, которые также могут быть допущены к проведению исследований".

"Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, которые позволяют проводить диагностику в режиме реального времени", - сказал он.

На вопрос, есть ли в украинских тест-системах российские реагенты, Ляшко ответить не смог, поскольку он не отвечает за регистрацию медизделий.

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Арина Толина, Шмыкова Александра
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