Коронавирус. В Минздраве объяснили, какие Украина использует тест-системы

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина использует зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя информацию о том, что Украина для выявления коронавируса использует непроверенные российские тест-системы.

"Мы используем зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. У нас есть тест-системы, закупленные непосредственно Центром общественного здоровья, переданные ВОЗ, которые позволяют нам сейчас охватить около 3000 человек", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно "в нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы, которые также могут быть допущены к проведению исследований".

"Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, которые позволяют проводить диагностику в режиме реального времени", - сказал он.

На вопрос, есть ли в украинских тест-системах российские реагенты, Ляшко ответить не смог, поскольку он не отвечает за регистрацию медизделий.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

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