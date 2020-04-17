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Проверка на въезде в Киев: 40 человек не пропустили в город из-за температуры

Проверка на въезде в Киев: 40 человек не пропустили в город из-за температуры - Фото
Очередь из автомобилей при въезде в город (Фото: пресс-служба КГГА)
17.04.2020, 12:35

На въезде в Киев 40 человек не пропустили в город из-за повышенной температуры, говорит мэр столицы Виталий Кличко

После введения усиленной проверки и измерения температуры водителям и пассажирам авто на въезде в Киев 40 человек не пропустили в город. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, за вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек с повышенной температурой тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи.

"Никто из этих людей в город не въехал. Им были даны рекомендации вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - сказал он.

Читайте также: На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов

Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
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