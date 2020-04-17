Проверка на въезде в Киев: 40 человек не пропустили в город из-за температуры

Очередь из автомобилей при въезде в город (Фото: пресс-служба КГГА)

После введения усиленной проверки и измерения температуры водителям и пассажирам авто на въезде в Киев 40 человек не пропустили в город. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, за вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек с повышенной температурой тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи.

"Никто из этих людей в город не въехал. Им были даны рекомендации вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - сказал он.

14 апреля об усилении контроля на въездах в Киев говорил мэр Киева Виталий Кличко .

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