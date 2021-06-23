Пыльная буря уйдет из Киева к середине ночи – ГСЧС

Ситуация с пыльной бурей, накрывшей Киев, улучшится в ночь на 24 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

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Причиной пыльной бури синоптики называют выдувание в южных районах России значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

Добавочным фактором стало усиление в Киеве ветра до 20 м/с, который выдувает с улиц и дорожного покрытия мелкодисперсную пыль, а также повышение влажности воздуха, которое ухудшает горизонтальную видимость.

Ситуация не несет угрозы жизни и здоровью и улучшиться к середине ночи, однако остаточные явления из-за перемещения частиц пыли будут наблюдаться еще некоторое время.

СПРАВКА. Пыльная буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли, песчинок ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным ухудшением видимости. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более. Часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах.

Вчера, 22 июня 2021 года, Киев накрыла пыльная буря.

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Денис Юдин

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