РФ атаковала Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, есть пострадавшие – фото

РФ атаковала Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, есть пострадавшие – фотодополнено
В ночь на 29 октября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами, в том числе и столицу. По состоянию на утро известно о пяти пострадавших, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В 04:31 он сообщил о работе сил противовоздушной обороны в столице.
Позже было зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Произошло возгорание автомобилей и жилого здания.
Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе на открытую территорию.
По состоянию на 05:16 пожар в Соломенском районе Киева был локализован, но на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девятиэтажного жилого дома, в результате чего загорелся магазин. Этот пожар тоже локализован.
По состоянию на 06:07 известно о пяти пострадавших в Киеве в результате ночной атаки российских дронов.
ДОПОЛНЕНО В 07:00. В КГВА сообщили, что это была уже 18-я воздушная атака по Киеву с начала октября. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более четырех часов. Дроны заходили в сторону столицы с разных направлений, но были обнаружены и обезврежены силами ПВО. В Соломенском районе за медицинской помощью обратились пятеро пострадавших, один человек госпитализирован.
В Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами, в том числе и столицу. В ночь на 27 октября оккупанты запустили 80 дронов по Украине: силы ПВО сбили 41 беспилотник.
- В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину 100 БпЛА разного типа. Военным удалось сбить 66 из них, но были и попадания по гражданской инфраструктуре.