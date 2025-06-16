Россия атаковала Киев беспилотниками: один человек в тяжелом состоянии

Фиксируются последствия очередных российских ударов в Днепровском и Дарницком районах столицы

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В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину беспилотниками, в частности есть повреждения и раненый в Киеве. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Один российский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения – воронка. Обошлось без значительных повреждений и жертв.

Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

Также фиксировались обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе.

По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 2004 года рождения.

ДОПОЛНЕНО В 08:37. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших: также ночью была госпитализирована женщина, но она уже на амбулаторном лечении.