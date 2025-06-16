Россия атаковала Киев беспилотниками: один человек в тяжелом состоянии

Россия атаковала Киев беспилотниками: один человек в тяжелом состояниидополнено
В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину беспилотниками, в частности есть повреждения и раненый в Киеве. Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Один российский ударный дрон упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения – воронка. Обошлось без значительных повреждений и жертв.
Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.
Также фиксировались обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе.
По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 2004 года рождения.
ДОПОЛНЕНО В 08:37. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших: также ночью была госпитализирована женщина, но она уже на амбулаторном лечении.
- В результате российской атаки на Киев 11 июня был поврежден центральный склад сети "Люксоптика".