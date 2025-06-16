Росія атакувала Київ безпілотниками: одна людина у важкому стані

Фіксуються наслідки чергових російських ударів у Дніпровському і Дарницькому районах столиці

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У ніч проти 16 червня Росія атакувала Україну безпілотниками, зокрема є пошкодження й поранений у Києві. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Один російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння – вирва. Минулося без значних пошкоджень і жертв.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

Також фіксувались уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого. У важкому стані ушпиталено чоловіка 2004 року народження.

ДОПОВНЕНО О 08:37. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих: також вночі було ушпиталено жінку, але вона вже на амбулаторному лікуванні.