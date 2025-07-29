СБУ и полиция проводят проверки в Деснянском районе Киева
Утром 29 июля Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева. Правоохранители предупредили о возможных проверках документов у людей.
Целью отработок СБУ назвала проверку "антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей".
Во время этих мероприятий правоохранители:
→ осматривают территории и отдельные здания и помещения (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и прочее) для выявления запрещенных к обороту предметов;
→ осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;
→ изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
В СБУ отметили, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.
Возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов граждан и осмотр авто.
СБУ призвала с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
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