СБУ и полиция проводят проверки в Деснянском районе Киева

Правоохранители могут проверять людей, помещения, машины и прочее

Фото: СБУ

Утром 29 июля Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева. Правоохранители предупредили о возможных проверках документов у людей.

Целью отработок СБУ назвала проверку "антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей".

Во время этих мероприятий правоохранители:

→ осматривают территории и отдельные здания и помещения (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и прочее) для выявления запрещенных к обороту предметов;

→ осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

→ изучают состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

В СБУ отметили, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов граждан и осмотр авто.

СБУ призвала с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.