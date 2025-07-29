СБУ і поліція проводять перевірки у Деснянському районі Києва

Фото: СБУ

Зранку 29 липня Служба безпеки України і Національна поліція проводять безпекові заходи у Деснянському районі Києва. Правоохоронці попередили про можливі перевірки документів у людей.

Метою відпрацювань СБУ назвала перевірку "антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей".

Під час цих заходів правоохоронці:

→ оглядають території та окремі будівлі й приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

→ здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

→ вивчають стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

В СБУ наголосили, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів громадян та огляд автівок.

СБУ закликала із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.