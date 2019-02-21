СБУ и прокуратура займутся свастикой в торговом центре

Фото: скриншот видео

Служба безопасности Украины совместно с киевской прокуратурой начали расследование по факту размещения в торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики. Об этом СБУ сообщает у себя в Facebook.

"Начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - говорится в сообщении СБУ.

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Дело зарегистрировали 19 февраля.

Напомним, 16 фераля Одна из посетительниц ТЦ Кристина Самхаридзе заявила, что на LED-лестнице центра, где обычно демонстрируется реклама, появилась большая свастика. Она опубликовала у себя в Facebook видео, но сейчас оно недоступно.

Руководство "Городка" считает, что это была хакерская атака. "К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников... Сейчас мы активно ищем лиц, которые причастны к этой атаке", – сообщил ТЦ.