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СБУ накрыла склад контрабандной брендовой одежды на 100 млн грн

СБУ накрыла склад контрабандной брендовой одежды на 100 млн грн - Фото
Фото 5 - пресс-служба СБУ
18.10.2019, 11:10

Расследование Службы безопасности Украины проводилось совместно с Государственным бюро расследований

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины во время следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на около 100 млн гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас следователи решают вопрос об аресте товара в судебном порядке.

В пункте пропуска "Рава-Русская" правоохранители также остановили грузовой автомобиль, который вез очередную партию продукции стоимостью около 350 000 евро. 

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