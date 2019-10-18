СБУ накрыла склад контрабандной брендовой одежды на 100 млн грн

Фото 5 - пресс-служба СБУ

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины во время следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на около 100 млн гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас следователи решают вопрос об аресте товара в судебном порядке.

В пункте пропуска "Рава-Русская" правоохранители также остановили грузовой автомобиль, который вез очередную партию продукции стоимостью около 350 000 евро.

Читайте также: В бедной Украине брендовая одежда дороже, чем в ЕС. В чем причина