Сегодня в Киеве из-за футбола могут закрыть три станции метро
Сегодня ночью в связи с футбольным матчем на стадионе Олимпийский в Киеве будет на час продлена работа общественного транспорта. Однако три станции метро могут временно закрыть на вход, передает пресс-служба КГГА.
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На вход могут закрыть станции:
- Олимпийская (перед началом и после игры);
– Дворец спорта (после игры);
- Площадь Льва Толстого (после игры).
В ночь с 14 на 15 сентября на один час продлят работу общественного транспорта:
- троллейбусов №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамваев №1, 8, 28.
Также в столице будут дежурить резервные автобусы, которые при необходимости задействуют на маршрутах №33-Т, 55, 69, 99.
Изменения в работе транспорта связаны с футбольным матчем на НСК Олимпийский. Будут играть команды "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), начало игры в 22:00.
- Сегодня "Динамо" и "Бенфика" сыграют первый матч группового этапа Лиги чемпионов.
- Завтра в Лиге чемпионов стартует и донецкий "Шахтер". В его группе – "Реал" Мадрид, "Интер" Милан и "Шериф" "Тирасполь".
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