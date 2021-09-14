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Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 09:20
Динамо - Бенфіка, Ліга чемпіонів (фото - пресслужба ФК Динамо Київ)
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Сегодня "Динамо" и "Бенфика" сыграют первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 на киевском НСК Олимпийский. Смотреть онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Бенфика" можно будет на платформах MEGOGO и Volia.TV.

Вместе с "Динамо" и "Бенфикой" в группе Е Лиги чемпионов находятся "Бавария" и "Барселона" – они также будут играть сегодня в 22:00.

Форма команд

Оба клуба сыграли только по одному матчу после перерыва на игры сборных в начале сентября.

"Динамо" со счетом 0:2 обыграло в Украинской Пермьер-Лиге харьковский "Металлист-1925". Голы на счету Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.

"Бенфика" в португальской Примейре разгромила "Санта-Клару" – 0:5. Один из голов забил форвард сборной Украины Роман Яремчук. Он является выпускником академии "Динамо", однако так и не заиграл в киевском клубе на взрослом уровне.

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Кадровые потери

Накануне поединка с "Бенфикой" пресс-служба киевского клуба сообщила, что после травм вернулись к тренировкам в общей группе вратарь Георгий Бущан, защитник Никита Бурда и полузащитник Виталий Буяльский. В то же время главный тренер Мирча Луческу говорил на пресс-конференции, что пока не решил, будет ли играть Буяльский.

Также несколько дней назад "Динамо" сообщало, что форвард Владислав Кулач перенес малоинвазивную операцию на сердце. Кроме того, сдал позитивный тест на COVID-19 Эрик Рамирес, передает Football.ua. Находится в лазарете и форвард Артем Беседин, который получил тяжелую травму на летнем Евро-2020.

У "Бенфики", по данным пресс-службы УЕФА, травмирован Андре Алмейда и дисквалифицирован Вериссимо.

История встреч

"Динамо" и "Бенфика" четырежды играли друг с другом. Три раза победу праздновали лиссабонцы, один раз выигрывали киевляне. В частности команды играли в группе ЛЧ в 2016 году, тогда сильнее была "Бенфика" – победы 1:0 и 0:2.

  • Завтра в Лиге чемпионов стартует и донецкий "Шахтер". В его группе – "Реал" Мадрид, "Интер" Милан и "Шериф" Тирасполь.

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Марк Сировой
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