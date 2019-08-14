Синоптики назвали самый жаркий день этого лета в Киеве

Синоптики определили, какой день нынешнего лета стал самым жарким в Киеве на данный момент. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Согласно наблюдениям, таким днем пока можно считать вторник, 13 августа. Как утверждают в обсерватории, вчера после полудня температура воздуха в Киеве впервые в этом году превысила 35 градусов.
Все же до рекорда в этот день дело не дошло. Самое жаркое 13 августа в истории метеонаблюдений в Киеве зафиксировали в 2010 году. Тогда столик термометра достиг отметки в 36,6 градусов.
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