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"Ситуация неприемлема". Кличко заявил, что больницы НАН не принимают больных COVID-19

15.10.2020, 13:13
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что "нельзя делить больницы на коммунальные и государственные, если они находятся в одном городе"

В Киеве ведомственные больницы и учреждения Академии медицинских наук не принимают больных COVID-19. Об этом сегодня на онлайн брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, количество больных коронавирусом, которым требуется госпитализация, увеличивается, а "ресурс койко-мест города имеет предел".

"При этом государственные, ведомственные медучреждения и учреждения Академии медицинских наук, имея всего 11 000 коек и квалифицированный персонал, не принимают больных вирусом киевлян. Я считаю такую ​​ситуацию неприемлемой и непрофессиональной со стороны органов государственной власти!" – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы добавил, что "правительство может рекомендовать Киеву и другим городам, какие ограничения им вводить".

"И переложить всю тяжесть борьбы с пандемией на местные власти. Но в этой ситуации нельзя делить больницы на коммунальные и государственные, если они находятся в одном городе", – убежден Кличко.

Сейчас в столичных медучреждениях лечатся 1797 больных. 405 пациентов – в тяжелом состоянии.

Кличко добавил, что Киев развернул почти 2800 коек в 22 коммунальных больницах.

  • 8 октября главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в связи с ростом больных COVID-19 Академия медицинских наук приняла решение перепрофилировать 500 койко-мест дополнительно для Киева.
  • 9 октября Кличко заявил, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.
  • 15 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Александровской клинической больнице столицы заполненность койко-мест составляет почти 100%.

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Арина Толина
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