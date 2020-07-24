Следствие проверяет все версии смерти волонтера Кучапина - МВД

Там отметили, что полиция нашла свидетеля, с которым Кучапин общался перед смертью

Во время осмотра места гибели руководителя благотворительной организации Дом милосердия Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственную смерть, обнаружено не было. Однако полиция проверяет всю имеющуюся информацию, сообщили в пресс-службе МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отметили, что полиция нашла свидетеля, с которым Кучапин общался перед смертью. "Свидетель предоставил важные показания для следствия", - говорится в сообщении.

21 июля Кучапина нашли мертвым на съемной квартире. В полиции говорят, что тело пролежало там пять дней. Там сообщили, что не обнаружили признаков насильственной смерти, хотя дело открыто по статье об умышленном убийстве. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей Кучапина, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.

При этом друзья Кучапина сообщают, что ему угрожали, и считают это убийством. По их мнению, волонтер не мог совершить самоубийство, так как был верующим человеком.

В аккаунте Дома милосердия в Facebook появился пост, подписанный в том числе женой покойного, в котором говорится, что у организации нет претензий к официальному следствию.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.