Смог в Киеве. Специалисты дали разъяснения

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Специалисты управления экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации объяснили, откуда в столице появился смог в последние дни.

Они напомнили, что уже длительное время преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль.

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"Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около девяти килограммов микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений", - отметили специалисты.

По их словам, из тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ.

"Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально. В ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится", - уточнили они.

По данным синоптиков, ориентировочно со среды-четверга немного похолодает.

В управлении уточнили, что в Обуховском районе продолжается тушение пожара на торфянике площадью 1,4 га.

"Дым от торфяных пожаров более опасен для здоровья, чем дым от горения древесины, поскольку при сгорании торфа из него выделяется много соединений углерода, серы, азота и других веществ", - говорится в сообщении.