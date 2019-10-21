Гончарук о загрязнении воздуха в Киеве: Официальных данных нет

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Официального подтверждения аномальной загрязненности воздуха в Киеве у премьер-министра нет, но сейчас в правительстве выясняют, откуда в интернете появились такие сведения. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук.

"По поводу аномального СО2 - если я правильно понимаю, это о тех сообщениях, которые появились в Интернете. Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по нашим официальным данным, в воздухе ничего аномального не наблюдается, и качество воздуха сейчас в пределах гранично допустимой концентрации. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что с учетом того, что такая информация появилась, то сейчас специалисты разбираются, какая у них методология, что они оценивали.

"Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основания считать, что в Украине происходит что-то аномальное с воздухом, у меня нет. Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают. Мы скоро выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу", - добавил он.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что отследить уровень загрязнения воздуха в Киеве можно на карте CityScale.