Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук о загрязнении воздуха в Киеве: Официальных данных нет

Гончарук о загрязнении воздуха в Киеве: Официальных данных нет - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.10.2019, 13:02

Премьер-министр прокомментировал информацию о загрязнении воздуха в столице

Официального подтверждения аномальной загрязненности воздуха в Киеве у премьер-министра нет, но сейчас в правительстве выясняют, откуда в интернете появились такие сведения. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер Алексей Гончарук.

"По поводу аномального СО2 - если я правильно понимаю, это о тех сообщениях, которые появились в Интернете. Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по нашим официальным данным, в воздухе ничего аномального не наблюдается, и качество воздуха сейчас в пределах гранично допустимой концентрации. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что с учетом того, что такая информация появилась, то сейчас специалисты разбираются, какая у них методология, что они оценивали.

"Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основания считать, что в Украине происходит что-то аномальное с воздухом, у меня нет. Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают. Мы скоро выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу", - добавил он.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что отследить уровень загрязнения воздуха в Киеве можно на карте CityScale.

  • 20 октября сообщалось, что из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендуют выехать из города на несколько дней и больше пить воды.
Напишите нам
киев загрязнение воздуха алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 