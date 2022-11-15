Столичное метро после ракетной атаки возобновляет движение в обычном режиме – Кличко

Столичное метро после ракетной атаки на Киев и продолжительной воздушной тревоги возобновляет движение в обычном режиме. На некоторых подземных станциях, где собралось много людей, высадку пассажиров возобновляют постепенно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, из-за скопления людей на станциях метро, работавших как укрытие, по красной линии поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", однако высадка пассажиров дальше станции "Политехнический институт" не производилась.

Зеленая линия метро курсировала от станции "Сырец" до станции "Дружбы народов", а также от "Осокорков" до "Красного хутора".

Синяя линия метро курсировала в обычном режиме.

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар почти по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. По меньшей мере, один человек погиб. Введены экстренные отключения света.

Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

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Вадим Ребрина

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