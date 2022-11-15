В полиции показали видео ракетного удара по Киевской области: повреждены 10 домов

В результате российской ракетной атаки в одном из районов Киевской области повреждены 10 домов. Пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил руководитель областной полиции Андрей Небитов.

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"10 домов повреждены из-за атаки оккупантов в одном из районов Киевской области. В то же время, благодаря успешной работе сил ПВО, пострадавших среди гражданского населения нет. Полицейские Киевской области продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага", – говорится в сообщении.

По другому району Киевской области враг нанес два ракетных удара. Есть повреждения зданий. Потерпевших нет.

Полицейские ограничили движение автотранспорта на трассах данной громады в связи с обстрелами.

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. По меньшей мере, один человек погиб. Введены экстренные отключения света.

Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

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Вадим Ребрина

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