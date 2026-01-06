Суд остановил работу "Колеса обозрения" на Подоле в Киеве
"Колесо обозрения" на Подоле в Киеве (Фото: Прокуратура Украины)

Подольский районный суд Киева наложил арест с запретом пользования на "Колесо обозрения", расположенное на Контрактовой площади в Киеве. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Там отметили, что при осмотре аттракциона было установлено, что металлические конструкции "Колеса обозрения" размещены на деревянных брусьях. Они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Из-за этого существует риск возникновения аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, в частности возможным травмированием или гибелью людей.

Арест аттракциона (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)
Аттракцион на Подоле, арест (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)
Арест Колеса обозрения (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)
Колесо обозрения, арест (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)
  • 26 декабря Киевская городская прокуратура сообщила, что обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации "Колеса обозрения" на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
  • В этот же день директор департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих и директор департамента территориального контроля Михаил Будилов получили подозрения в служебной халатности.
  • Тогда же в КГГА сообщили, что "Колесо обозрения" на Подоле закрыли по требованию прокуратуры, владелец демонтирует конструкцию собственными силами.
