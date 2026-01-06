Суд остановил работу "Колеса обозрения" на Подоле в Киеве

"Колесо обозрения" на Подоле в Киеве (Фото: Прокуратура Украины)

Подольский районный суд Киева наложил арест с запретом пользования на "Колесо обозрения", расположенное на Контрактовой площади в Киеве. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Там отметили, что при осмотре аттракциона было установлено, что металлические конструкции "Колеса обозрения" размещены на деревянных брусьях. Они находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Из-за этого существует риск возникновения аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, в частности возможным травмированием или гибелью людей.

