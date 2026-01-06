Суд зупинив роботу "Колеса огляду" на Подолі в Києві

"Колесо огляду" на Подолі в Києві (Фото: Прокуратура України)

Подільський районний суд Києва наклав арешт із забороною користування на "Колесо огляду", що розташоване на Контрактовій площі у Києві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Там зазначили, що під час огляду атракціону було встановлено, що металеві конструкції "Колеса огляду" розміщені на дерев’яних брусах. Вони перебувають у незадовільному технічному стані.

Через це існує ризик виникнення аварійної ситуації з тяжкими наслідками, зокрема можливим травмуванням або загибеллю людей.

Арешт атракціону (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)

