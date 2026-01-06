Суд зупинив роботу "Колеса огляду" на Подолі в Києві
"Колесо огляду" на Подолі в Києві (Фото: Прокуратура України)

Подільський районний суд Києва наклав арешт із забороною користування на "Колесо огляду", що розташоване на Контрактовій площі у Києві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Там зазначили, що під час огляду атракціону було встановлено, що металеві конструкції "Колеса огляду" розміщені на дерев’яних брусах. Вони перебувають у незадовільному технічному стані.

Через це існує ризик виникнення аварійної ситуації з тяжкими наслідками, зокрема можливим травмуванням або загибеллю людей.

Арешт атракціону (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)
Атракцион на Подолі, арешт (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)
Арешт Колеса огляду (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)
Колесо огляду, арешт (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)
  • 26 грудня Київська міська прокуратура повідомила, що звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації "Колеса огляду" на Подолі через незадовільний стан атракціону.
  • Цього ж дня директорка департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих і директор департаменту територіального контролю Михайло Буділов отримали підозри в службовій недбалості.
  • Тоді ж в КМДА повідомили, що "Колесо огляду" на Подолі закрили на вимогу прокуратури, власник демонтує конструкцію власними силами.
