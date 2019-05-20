Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 08:41

Центр Киева частично перекрыт: готовятся к инаугурации Зеленского

Центр Киева частично перекрыт: готовятся к инаугурации Зеленского - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Помимо правоохранителей, на территории правительственного квартала на всякий случай дежурят бригады скорой медицинской помощи

Реклама
Реклама

Сегодня, 20 мая, в Киеве из-за мероприятий по инаугурации избранного президента Владимира Зеленского частично ограничено движение автотранспорта.

Схема и список улиц, по которым затруднен или невозможен проезд с 06:00 до окончания торжественных мероприятий, опубликованы на сайте Киевской госгорадминистации.

Реклама

— проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
— Южный мостовой переход;
— Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
— Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
— Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
— аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
— улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;
— улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
— Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;
— улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
— улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
— улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
— улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
— улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
— улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
— Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
— улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
— улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
— улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
— улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

Нажмите, чтобы увеличить:

Кто занимается инаугурацией Зеленского - поименный список.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, дорога, движение, инаугурация, Владимир Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 