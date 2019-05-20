Центр Киева частично перекрыт: готовятся к инаугурации Зеленского

Сегодня, 20 мая, в Киеве из-за мероприятий по инаугурации избранного президента Владимира Зеленского частично ограничено движение автотранспорта.
Схема и список улиц, по которым затруднен или невозможен проезд с 06:00 до окончания торжественных мероприятий, опубликованы на сайте Киевской госгорадминистации.
— проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
— Южный мостовой переход;
— Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
— Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
— Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
— аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
— улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;
— улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;
— Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;
— улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
— улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
— улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
— улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
— улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
— улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
— Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
— улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
— улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
— улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
— улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.
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Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net