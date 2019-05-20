Центр Киева частично перекрыт: готовятся к инаугурации Зеленского

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 20 мая, в Киеве из-за мероприятий по инаугурации избранного президента Владимира Зеленского частично ограничено движение автотранспорта.

Схема и список улиц, по которым затруднен или невозможен проезд с 06:00 до окончания торжественных мероприятий, опубликованы на сайте Киевской госгорадминистации.

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— проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

— Южный мостовой переход;

— Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

— Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

— Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

— аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

— улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;

— улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

— Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

— улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

— улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

— улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

— улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

— улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

— улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

— Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

— улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

— улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

— улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

— улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

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Кто занимается инаугурацией Зеленского - поименный список.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net