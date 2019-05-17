Кто займется инаугурацией Зеленского: поименный список

Подписав сегодня указ об инаугурации преемника - избранного президента Владимира Зеленского, действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет для разработки и проведения связанных с этой процедурой мероприятий. Документ опубликован на сайте главы государства.
В составе организационной группы - 16 человек, в том числе трое из команды Зеленского: Сергей Шефир, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко.
Помимо них, заниматься инаугурацией поручено следующим чиновникам:
Виталий Кличко - мэр Киева;
Павел Климкин - министр иностранных дел;
Алексей Днепров - руководитель аппарата АП, сопредседатель оргкомитета;
Петр Боднар - первый замглавы аппарата Рады, сопредседатель оргкомитета;
Евгений Нищук - министр культуры;
Сергей Яровой - первый замглавы МВД;
Олег Наливайко - глава Гостелерадиовещания;
Иван Куцик – руководитель Госуправления делами;
Юрий Гресько - первый замглавы Госпогранслужбы;
Валерий Гелетей - начальник Управления госохраны;
Игорь Колесник - первый замначальника Генштаба ВСУ;
Роман Попов - начальник Управления протокола секретариата Кабмина;
Ярослав Мельник – руководитель Главка Госпротокола и церемониала АП.
Вчера Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны датой. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.