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17.05.2019, 10:16

Кто займется инаугурацией Зеленского: поименный список

Кто займется инаугурацией Зеленского: поименный список - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

16 человек из оргкомитета проследят за тем, чтобы церемония передачи власти прошла без проблем

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Подписав сегодня указ об инаугурации преемника - избранного президента Владимира Зеленского, действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет для разработки и проведения связанных с этой процедурой мероприятий. Документ опубликован на сайте главы государства.

В составе организационной группы - 16 человек, в том числе трое из команды Зеленского: Сергей Шефир, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко.

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Помимо них, заниматься инаугурацией поручено следующим чиновникам:

Виталий Кличко - мэр Киева;
Павел Климкин - министр иностранных дел;
Алексей Днепров - руководитель аппарата АП, сопредседатель оргкомитета;
Петр Боднар - первый замглавы аппарата Рады, сопредседатель оргкомитета;
Евгений Нищук - министр культуры;
Сергей Яровой - первый замглавы МВД;
Олег Наливайко - глава Гостелерадиовещания;
Иван Куцик – руководитель Госуправления делами;
Юрий Гресько - первый замглавы Госпогранслужбы;
Валерий Гелетей - начальник Управления госохраны;
Игорь Колесник - первый замначальника Генштаба ВСУ;
Роман Попов - начальник Управления протокола секретариата Кабмина;
Ярослав Мельник – руководитель Главка Госпротокола и церемониала АП.

Вчера Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны датой. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, оргкомитет
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