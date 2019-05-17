Кто займется инаугурацией Зеленского: поименный список

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Подписав сегодня указ об инаугурации преемника - избранного президента Владимира Зеленского, действующий президент Петр Порошенко создал оргкомитет для разработки и проведения связанных с этой процедурой мероприятий. Документ опубликован на сайте главы государства.

В составе организационной группы - 16 человек, в том числе трое из команды Зеленского: Сергей Шефир, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко.

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Помимо них, заниматься инаугурацией поручено следующим чиновникам:

Виталий Кличко - мэр Киева;

Павел Климкин - министр иностранных дел;

Алексей Днепров - руководитель аппарата АП, сопредседатель оргкомитета;

Петр Боднар - первый замглавы аппарата Рады, сопредседатель оргкомитета;

Евгений Нищук - министр культуры;

Сергей Яровой - первый замглавы МВД;

Олег Наливайко - глава Гостелерадиовещания;

Иван Куцик – руководитель Госуправления делами;

Юрий Гресько - первый замглавы Госпогранслужбы;

Валерий Гелетей - начальник Управления госохраны;

Игорь Колесник - первый замначальника Генштаба ВСУ;

Роман Попов - начальник Управления протокола секретариата Кабмина;

Ярослав Мельник – руководитель Главка Госпротокола и церемониала АП.

Вчера Рада назначила дату инаугурации Зеленского - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны датой. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.