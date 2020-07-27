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Турция поможет построить в центре Киева мечеть - посол

27.07.2020, 15:05
Турция поможет построить в центре Киева мечеть - посол - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Мечеть будет расположена в центре Киева, детали ожидаются в ближайшие месяцы

В центре Киева планируется построить мечеть, идет обсуждение ее дизайна. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

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По словам посла, к Турции обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи в постройке мечети для мусульманского сообщества в Украине. Он подчеркнул, что Украина является домом для значительного количества мусульман, включая крымских татар.

"Вопрос земли по большей части решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - заявил Гюльдере.

Как только обсуждение дизайна завершится, появится возможность запустить официальную процедуру утверждения, добавил он.

По словам Гюльдере, мечеть планируется построить в центре Киева, больше деталей появится в ближайшие месяцы.

Денис Юдин
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