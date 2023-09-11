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У полиции Киевской области новый начальник, а Небытов теперь заместитель главы НПУ

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 20:54
У полиции Киевской области новый начальник, а Небытов теперь заместитель главы НПУ - Фото
Анатолий Щадило (Фото - Нацполиция)

Андрей Небитов объявил, что он уходит с должности главы полиции Киевской области. Теперь он будет заместителем главы Нацполиции. Новым руководителем полиции Киевской области назначен Анатолий Щадило, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Небытов подчеркнул, что возглавлял полицию Киевской области в течение четырех лет, а завершил свой пост подписью "заместитель председателя Национальной полиции Украины – генерал Андрей Небытов".

На сайте правоохранителей сообщается, что глава Нацполиции Иван Выгивский представил личному составу нового главу полиции Киевской области – генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

До этого Щадило был начальником Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Также Щадило ранее возглавлял полицию Хмельницкой области.

  • Небытов был назначен на должность главы полиции Киевской области в июле 2019 года.
Оксана Житнюк
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