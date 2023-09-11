У поліції Київської області новий очільник, а Нєбитов тепер заступник голови НПУ

Андрій Нєбитов оголосив, що він іде з посади очільника поліції Київської області. Тепер він буде заступником голови Нацполіції. Новим керівником поліції Київської області призначено Анатолія Щадила, повідомила пресслужба Нацполіції.

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Нєбитов наголосив, що очолював поліцію Київської області протягом чотирьох років, а завершив свій пост підписом "заступник голови Національної поліції України – генерал Андрій Нєбитов".

На сайті правоохоронців повідомляється, що голова Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника поліції Київської області – генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

До цього Щадило був начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Також Щадило раніше очолював поліцію Хмельницької області.

Нєбитова було призначено на посаду голови поліції Київської області в липні 2019 року.

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