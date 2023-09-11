У поліції Київської області новий очільник, а Нєбитов тепер заступник голови НПУ
Андрій Нєбитов оголосив, що він іде з посади очільника поліції Київської області. Тепер він буде заступником голови Нацполіції. Новим керівником поліції Київської області призначено Анатолія Щадила, повідомила пресслужба Нацполіції.
Нєбитов наголосив, що очолював поліцію Київської області протягом чотирьох років, а завершив свій пост підписом "заступник голови Національної поліції України – генерал Андрій Нєбитов".
На сайті правоохоронців повідомляється, що голова Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника поліції Київської області – генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.
До цього Щадило був начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Також Щадило раніше очолював поліцію Хмельницької області.
- Нєбитова було призначено на посаду голови поліції Київської області в липні 2019 року.
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