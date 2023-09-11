RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У поліції Київської області новий очільник, а Нєбитов тепер заступник голови НПУ

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 20:54
У поліції Київської області новий очільник, а Нєбитов тепер заступник голови НПУ - Фото
Анатолий Щадило (Фото - Нацполиция)

Андрій Нєбитов оголосив, що він іде з посади очільника поліції Київської області. Тепер він буде заступником голови Нацполіції. Новим керівником поліції Київської області призначено Анатолія Щадила, повідомила пресслужба Нацполіції.

Нєбитов наголосив, що очолював поліцію Київської області протягом чотирьох років, а завершив свій пост підписом "заступник голови Національної поліції України – генерал Андрій Нєбитов".

На сайті правоохоронців повідомляється, що голова Нацполіції Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника поліції Київської області – генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

До цього Щадило був начальником Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Також Щадило раніше очолював поліцію Хмельницької області.

  • Нєбитова було призначено на посаду голови поліції Київської області в липні 2019 року.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
поліціязвільненнякиївська областьандрій нєбитованатолій щадило
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 