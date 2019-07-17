Князев представил нового главу полиции Киевской области

Андрей Небытов (фото - npu.gov.ua)

Полицию возглавил Киевской области Андрей Небытов, который до этого занимал должность заместителя начальника областного управления полиции. Его представил председатель НПУ Сергей Князев во время рабочего совещания в главном управлении полиции области, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования по факту гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.