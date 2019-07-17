Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 18:15

Князев представил нового главу полиции Киевской области

Князев представил нового главу полиции Киевской области - Фото
Андрей Небытов (фото - npu.gov.ua)

Андрея Небытова назначили по завершении расследования гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

Полицию возглавил Киевской области Андрей Небытов, который до этого занимал должность заместителя начальника областного управления полиции. Его представил председатель НПУ Сергей Князев во время рабочего совещания в главном управлении полиции области, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования по факту гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, киевская область, Андрей Небытов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 