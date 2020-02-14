Убийство пластического хирурга в Киеве. Задержали подозреваемого

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Сотрудники полиции совместно с пограничниками сегодня задержали в аэропорту Одессы гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве пластического хирурга, застреленного в центре Киева 2 февраля. Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

"Он (задержанный) - гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - отметил Крищенко

В то же время в пресс-службе Нацполиции Киева LIGA.net не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, посоветовав "следить за сайтом" ведомства. Информации по состоянию на 14:55 о задержании подозреваемого нет.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что не может констатировать, кого именно задержали, но подтвердил факт задержания иностранца по поручению правоохранительных органов.

По его словам, пограничники выявили иностранца, когда он пытался пройти паспортный контроль. "На него сработала база данных, он был задержан полицией", - отметил Демченко.

Демченко не стал уточнять гражданство задержанного, сославшись на тайну следствия.