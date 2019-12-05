Убийство ребенка в Киеве. Соболев обратился за помощью

Соболев

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев обратился за помощью в расследовании убийства его трехлетнего сына. Об этом он написал в Facebook.

"Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах убийства моего сына или лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, прошу вас - не будьте безразличны, не молчите, сообщайте правоохранителям, мне лично или Ирине Соболевой! Важна каждая деталь и каждый ваш звонок", - написал Соболев, гарантируя анонимность.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально.

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