Убийство ребенка в Киеве. В Раде призвали найти и наказать убийц

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал правоохранительные органы найти и наказать убийц сына депутата Киевоблсовета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболева. Об этом он заявил на заседании согласительного совета парламента.

"Я думаю, что выражу общую позицию Верховной рады. Обращаюсь к представителям правоохранительных органов, чтобы приложили максимум усилий, чтобы найти убийц и наказать в соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

Вчера в Киеве стреляли депутата, погиб его сын. Его машина засветилась в деле о финансировании терроризма.

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