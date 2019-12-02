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Убийство ребенка в Киеве. В Раде призвали найти и наказать убийц

Убийство ребенка в Киеве. В Раде призвали найти и наказать убийц - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
02.12.2019, 11:33

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал "приложить максимум усилий для поиска убийц"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал правоохранительные органы найти и наказать убийц сына депутата Киевоблсовета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболева. Об этом он заявил на заседании согласительного совета парламента.

"Я думаю, что выражу общую позицию Верховной рады. Обращаюсь к представителям правоохранительных органов, чтобы приложили максимум усилий, чтобы найти убийц и наказать в соответствии с действующим законодательством", - заявил он. 

  • Вчера в Киеве стреляли депутата, погиб его сын. Его машина засветилась в деле о финансировании терроризма. 

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киев Нацполиция убийство Дмитрий Разумков
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