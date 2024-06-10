Участнику конфликта с волонтером дали ночной домашний арест – говорит, днем надо в магазин
Подозреваемый в хулиганстве 70-летний мужчина, участвовавший в конфликте с волонтером 2 июня в Киеве, будет находиться под ночным домашним арестом, сообщила Киевская городская прокуратура.
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Киевлянину избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22:00 до 06:00.
Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, по его словам, живет один и должен выходить из дома в магазин.
"В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет", – сообщили в прокуратуре.
Как писало Суспильне, 7 июня суд избрал меру пресечения другому фигуранту конфликта – именно он был "главным героем" видео. Это 73-летний житель Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Он получил круглосуточный домашний арест.
- 2 июня в столице состоялась церемония прощания с парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, погибшей 29 мая в Харьковской области.
- С волонтером, возвращавшейся с церемонии прощания, пытались заговорить двое нетрезвых мужчин. Услышав украинский язык, они начали вести себя агрессивно. Видео – здесь.
- 5 июня один из фигурантов конфликта, 73-летний киевлянин, получил подозрение, но заявил, что свою вину не признает, на видео якобы не он, и вообще никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. Местонахождение другого участника тогда еще устанавливалось.