Участнику конфликта с волонтером дали ночной домашний арест – говорит, днем надо в магазин

"Главный герой" видео получил круглосуточный домашний арест. Другой фигурант – ночной. Говорит, в конфликте не участвовал

Фото: Киевская прокуратура

Подозреваемый в хулиганстве 70-летний мужчина, участвовавший в конфликте с волонтером 2 июня в Киеве, будет находиться под ночным домашним арестом, сообщила Киевская городская прокуратура.

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Киевлянину избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина должен находиться дома с 22:00 до 06:00.

Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, по его словам, живет один и должен выходить из дома в магазин.

"В суде он настаивал, что к девушке силу не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля и вообще женщин не бьет", – сообщили в прокуратуре.

Как писало Суспильне, 7 июня суд избрал меру пресечения другому фигуранту конфликта – именно он был "главным героем" видео. Это 73-летний житель Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Он получил круглосуточный домашний арест.