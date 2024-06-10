"Герою" відео конфлікту з волонтеркою дали нічний домашній арешт – каже, вдень треба в магазин

"Головний герой" відео отримав цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант – нічний. Каже, в конфлікті участі не брав

Фото: Київська прокуратура

Підозрюваний у хуліганстві 70-річний чоловік, що був учасником конфлікту з волонтеркою 2 червня у Києві, перебуватиме під нічним домашнім арештом, повідомила Київська міська прокуратура.

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Киянину обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22:00 до 06:00.

Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин.

"У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є", – повідомили у прокуратурі.

Як писало Суспільне, 7 червня суд брав запобіжний захід іншому фігуранту конфлікту – саме він був "головним героєм" відео. Це 73-річний мешканець Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Він отримав цілодобовий домашній арешт.