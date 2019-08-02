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В КГГА заверяют, что мост на Труханов безопасен для пешеходов

В КГГА заверяют, что мост на Труханов безопасен для пешеходов - Фото
Парковый пешеходный мост (фото - pixabay.com)
02.08.2019, 16:56

Сейчас проводятся дополнительные обследования сооружения

Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве, на котором сегодня обрушилась часть бетонной конструкции, безопасен для пешеходов. В этом заверяет киевлян пресс-служба КГГА.

Мост - под наблюдением специалистов КП Киевавтодормост, отметили в администрации. Сейчас проводятся дополнительные обследования сооружения.

"По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный)", - сказано в сообщении.

В мэрии заявили, что приняли меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту.

В Киеве сегодня обрушилась часть бетонной конструкции Паркового моста.

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КГГА Труханов остров мост
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