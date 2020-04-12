В Киеве 20 новых случаев COVID-19, всего в столице 416 заболевших: карта

За сутки в Киеве выявлено 20 случаев COVID-19, четверо из заболевших госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
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По словам мэра, заболели пять женщин возрастом от 49 до 60 лет и 15 мужчин возрастом от 19 до 74 лет. Среди заболевших - один медик. Четверо пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома под контролем врачей.
Всего в Киеве 416 случаев COVID-19, из них 397 активных, 12 человек вылечилось.
Фото - Виталий Кличко, Telegram
Мэр призвал киевлян оставаться дома, несмотря на праздник Вербного воскресенья.
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