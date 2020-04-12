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В Киеве 20 новых случаев COVID-19, всего в столице 416 заболевших: карта

В Киеве 20 новых случаев COVID-19, всего в столице 416 заболевших: карта - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
12.04.2020, 11:43

В Киеве подтверждены 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии заболели 416 человек

За сутки в Киеве выявлено 20 случаев COVID-19, четверо из заболевших госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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По словам мэра, заболели пять женщин возрастом от 49 до 60 лет и 15 мужчин возрастом от 19 до 74 лет. Среди заболевших - один медик. Четверо пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Всего в Киеве 416 случаев COVID-19, из них 397 активных, 12 человек вылечилось.

Карта случаев коронавируса в Киеве (Фото - Виталий Кличко, Telegram)

Фото - Виталий Кличко, Telegram

Мэр призвал киевлян оставаться дома, несмотря на праздник Вербного воскресенья.

  • По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.
  • На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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Денис Юдин
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