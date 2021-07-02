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В Киеве 3-4 июля пройдут соревнования по триатлону, ограничат движение транспорта: карта

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 21:05
В Киеве 3-4 июля пройдут соревнования по триатлону, ограничат движение транспорта: карта - Фото
Панорама Киева (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве 3-4 июля состоятся спортивные соревнования Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021, в связи с этим в центре столицы на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщают пресс-службы КГГА и патрульной полиции.

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В субботу, 3 июля, состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а в воскресенье, 4 июля – индивидуальный заплыв на 1,5 км и триатлонный старт на дистанции Олимпик, который включает плавание (1500 м), велогонку (40 км) и бег (10 км).

С 6:00 3 июля в 22:00 4 июля будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади. На улице Труханова – 3 июля с 16:00 до 20:00 и 4 июля с 07:00 до 13:00.

Кроме того, 4 июля с 07:00 до 13:00 перекроют улицы: Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкую (в направлении Гаванского моста), Набережно-Рыбальскую (в направлении Северного моста до улицы Электриков), Боричев спуск, Гаванский мост (в направлении Северного моста), Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста), Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) и участок на повороте с моста Метро на Набережное шоссе.

Также предусмотрены изменения в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115.

4 июля в Киеве на базе синагоги Бродского состоятся плановые антитеррористические учения СБУ. Закроют станцию метро "Дворец спорта".

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Наталия Медведева
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