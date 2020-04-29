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В Киеве час не могли потушить пожар на подстанции: ждали письменного разрешения

В Киеве час не могли потушить пожар на подстанции: ждали письменного разрешения - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС
29.04.2020, 12:23

В Киеве спасатели час ждали письменного разрешения на тушение пожара на трансформаторной подстанции

29 апреля в Киеве спасателям поступило сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции. Они около часа не могли потушить пожар, потому что ждали получения письменного разрешения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

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По данным ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 05:08: "На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что загорелась трансформаторная подстанция и до 06:04 ожидали ДТЭК Киевские электрические сети для отключения ввода в трансформаторную подстанцию и получение письменного разрешения". 

В 06:31 спасатели локализовали возгорание и в 06:40 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. 

  • Ранее сообщалось, что почти всю ночь с 4 на 5 апреля столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике.

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Владислав Сердюк
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