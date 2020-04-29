В Киеве час не могли потушить пожар на подстанции: ждали письменного разрешения

Фото: пресс-служба ГСЧС

29 апреля в Киеве спасателям поступило сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции. Они около часа не могли потушить пожар, потому что ждали получения письменного разрешения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 05:08: "На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что загорелась трансформаторная подстанция и до 06:04 ожидали ДТЭК Киевские электрические сети для отключения ввода в трансформаторную подстанцию и получение письменного разрешения".

В 06:31 спасатели локализовали возгорание и в 06:40 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что п очти всю ночь с 4 на 5 апреля столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике.

Читайте также: Львов. Из-за поджога сухой травы загорелся газопровод: видео