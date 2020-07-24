В Киеве горит квартира, погибла женщина - видео

Пожарные пытались уговорить женщину залезть на лестницу, но она отталкивала спасателя

В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, возник пожар в квартире. В результате происшествия погибла 77-летняя женщина - она сгорела заживо. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар произошел на восьмом этаже в одной из квартир, там была пожилая женщина. Однако спасти ее не удалось. Когда спасатель поднялся наверх, балкон был весь в огне. В пламени была и женщина.

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"Пожарный пытался уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.

Ликвидация пожара продолжается, дым еще идет. Однако распространение огня удалось остановить.

Видео с места происшествия опубликовало сообщество Dtp.kiev.ua.

О причине пожара и других пострадавших пока неизвестно. Однако спасатели говорят, что квартира полностью была заставлена ​​мусором и вещами.

14 мая в Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина.

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Наталия Софиенко

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