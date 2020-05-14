В Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина - видео

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Ночью в Подольском районе столицы произошел пожар в многоквартирном доме

14 мая в Подольском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Электриков. Погиб один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар произошел в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали жильцов с четвертого и пятого этажей, а затем приступили к тушению пожара. 

Пожарные обнаружили тело мужчины 1982 года рождения. Пожар удалось локализовать в 01:17, а в 01:33 - ликвидировать. 

Что стало причиной возгорания пока не установлено.

  • Ранее сообщалось, что почти всю ночь с 4 на 5 апреля столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике.
  • 6 мая в Объединенных Арабских Эмиратах загорелся 45-этажный жилой небоскреб: видео.

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Теги: киев, пожар, подол
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