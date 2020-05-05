В Объединенных Арабских Эмиратах загорелся 45-этажный жилой небоскреб: видео

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шарджа произошел пожар в 45-этажном здании Abbco, 36 этажей в котором – жилые. Об этом сообщает Emaratalyoum.

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Отмечается, что небоскреб загорелся около 21:00 по местному времени в районе Аль-Нахда.

По данным главного городского управления гражданской обороны, пожар начался на 10-ом этаже здания.

Отмечается, что жильцов удалось эвакуировать, девять человек получили легкие травмы и были госпитализированы.

Спасатели использовали дроны, чтобы проверить, не остались ли в помещениях люди.

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