Тысячи автомобилей сгорели на территории аэропорта в США: видео крупного пожара

В пожаре на территории международного аэропорта Юго-Западной Флориды сгорели более 3500 прокатных автомобилей. Об этом сообщает CNN.

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Пожар начался в пятницу вечером на травянистой территории аэропорта, ликвидировать возгорание смогли лишь спустя 18 часов. Сначала загорелись 20 автомобилей, а когда на место прибыли пожарные, пламя окутало уже более 100 машин.

Тушили огонь с помощью авиации Флоридской лесной службой и нескольких пожарных служб. Одно лишь авиационное подразделение шерифа округа Шарлотт произвело не менее 80 вылетов.

Видео Charlotte County Sheriff`s Office (Global Entertainment Tube/YouTube)

В результате пожара никто не пострадал, огню не дали добраться до здания аэропорта. Причины происшествия расследуются.

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