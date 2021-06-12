В Киеве грузовик сбил опору линии электропередач. В течении двух дней могут отключать свет

Сегодня утром в Киеве грузовик врезался в высоковольтную опору линии электропередач, сбив ее. Из-за этого в течении следующих двух дней могут быть отключения света на левом берегу. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Грузовик врезался в ЛЭП в 9 утра. Специалисты компании ликвидируют последствия аварии на ЛЭП, которая отвечает за электропитание левого берега столицы. Сейчас они занимаются переключением на другие линии, чтобы начать ремонт.

Работы продлятся два дня, поэтому возможны отключения. О них обещают предупреждать заранее. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левого берега остаются со светом, заявляют в компании.

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14 мая в Киеве Пушкинскую улицу залило горячей водой.

Владислав Сердюк

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