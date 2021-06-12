В Киеве грузовик сбил опору линии электропередач. В течении двух дней могут отключать свет
12.06.2021, 14:53
Аварийная опора ЛЭП (Фото - пресс-служба Нацполиции)
Сегодня утром в Киеве грузовик врезался в высоковольтную опору линии электропередач, сбив ее. Из-за этого в течении следующих двух дней могут быть отключения света на левом берегу. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Грузовик врезался в ЛЭП в 9 утра. Специалисты компании ликвидируют последствия аварии на ЛЭП, которая отвечает за электропитание левого берега столицы. Сейчас они занимаются переключением на другие линии, чтобы начать ремонт.
Работы продлятся два дня, поэтому возможны отключения. О них обещают предупреждать заранее. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левого берега остаются со светом, заявляют в компании.
- 28 марта 2021 года прорвало теплотрассу в Печерском районе Киева, без воды остались более 130 домов.
- 14 мая в Киеве Пушкинскую улицу залило горячей водой.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии